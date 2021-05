Il Milan rialza la testa | batte il Benevento 2-0 ed è secondo

(Di domenica 2 maggio 2021) Illae resta in corsa per la zona Champions. Nella 34.ma giornata di Serie A la squadra di Pioliil2-0 e sale momentaneamente alposto a quota 69 punti. A San Siro nel primo tempo Calhanoglu (6') finalizza subito di destro un'azione da manuale, poi i rossoneri sbattono contro le parate di Montipò. Nella ripresa Theo Hernadez (60') chiude il match raddoppiando i conti con un tap-in vincente.Stefano Pioli si dice soddisfatto della reazione dei suoi: "Abbiamo subìto le due sconfitte a livello mentale, ma oggi abbiamo reagito - ha detto il tecnico delai microfoni di Dazn dopo il 2-0 inflitto al- Era una partita particolarmente importante dal punto di vista emotivo e della classifica, è inutile ...

Vdruz : Serie A: gli anticipi del sabato. Inter ad un punto dal titolo. Crotone retrocesso. Si rialza il Milan… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #MilanBenevento 2-0: il Diavolo si rialza e ora punta la #Juve ?? - UBrignone : RT @sportmediaset: Le notizie del giorno?? ?? L'Inter vince a Crotone e lo Scudetto è a un passo - infoitsport : Milan-Benevento 2-0: il Diavolo si rialza e ora punta la Juve - Fprime86 : RT @sportmediaset: Le notizie del giorno?? ?? L'Inter vince a Crotone e lo Scudetto è a un passo -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rialza

Ilsidopo le sconfitte contro Sassuolo e Lazio e torna a ruggire in chiave Champions , riprendendosi momentaneamente il secondo posto in classifica in attesa del risultato dell'Atalanta. ...Immediati i soccorsi ma il francese si. All'8' è ila tremare: Iago Falque scarica un mancino dal limite da posizione centrale, il tiro esce di un soffio. Un minuto dopo e Calhanoglu ha ...Il Milan ritrova la vittoria e conquista tre punti pesanti per la qualificazione alla prossima Champions League. Nella 34^ giornata di Serie A la squadra di Pioli batte il Benevento 2-0. Rossoneri a ...Al 3 ‘finisce a terra Theo, colpito in volto da una pallonata. Immediati i soccorsi ma il francese si rialza. All’8 ‘è il Milan a tremare: Iago Falque scarica un mancino dal limite da posizione ...