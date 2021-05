FIFA 21 | EA introduce per la prima volta elementi cosmetici acquistabili direttamente

Leggi su eurogamer

(Di domenica 2 maggio 2021) Per lanella storia della serie,21 ha introdotto degliche i giocatori possono acquistare, senza la necessità di trovarli all'interno delle loot box. Poco fa, tramite un aggiornamento del negozio21 Ultimate Team, alcuni utenti hanno scoperto la presenza di diversi oggetti, ottenibili in pacchetti, oppuresingolarmente. Glimessi in vendita e inclusi nel bundle completo sono solo quattro: un tifo, un tema per lo stadio e uno per la casa e un kit trasferta. I costi variano a seconda dell'elemento e possono andare dai 150Point per un tifo (all'incirca 2 euro), fino al bundle completo per 700 punti (7 euro). In ...