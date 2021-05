F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Portogallo Portimao 2021

(Di domenica 2 maggio 2021) Leil terzo Gran Premio della stagionedi Formula 1 che è andato in scena a. Come a Imola, Hamilton vince la gara del GP didavanti a Lewis Hamilton e incrementa il vantaggio da uno a otto punti. Per la Ferrari benino Leclerc sesto, male Sainz che va fuori dai punti. A conquistare il giro veloce è il finlandese della Mercedes. Di seguito le. ORDINE DI ARRIVO GRAN PREMIOLA CLASSIFICAAGGIORNATA Lewis Hamilton 69 Max Verstappen 61 Lando Norris 37 Valtteri Bottas 32 Charles Leclerc 28 Sergio Perez 22 Carlos Sainz 14 Daniel Ricciardo 16 Pierre Gasly ...

motorboxcom : #F1 Le classifiche mondiali dopo il #PortugueseGP: weekend che sorride decisamente a Hamilton e alla Mercedes,… - sportli26181512 : Formula 1, Mondiale 2021: le classifiche dopo il GP del Portogallo a Portimao: Con la seconda vittoria stagionale,… - sportface2016 : #F1, le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il #PortugalGP - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - F1, Gran Premio del Portogallo: tutta la cronaca live, i tempi, le classifiche e le statistiche sui pi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - F1, Gran Premio del Portogallo: tutta la cronaca live, i tempi, le classifiche e le statistiche sui pi… -

Ultime Notizie dalla rete : classifiche piloti

Sky Sport

ORDINE DI ARRIVO E RISULTATI DELLA GARAE COSTRUTTORI AGGIORNATE RIVIVI IL LIVE DEL LA GARA Lewis Hamilton 10 - Giornata perfetta per il britannico, che subisce il sorpasso di ...Lee costruttori aggiornate dopo il terzo Gran Premio della stagione 2021 di Formula 1 che è andato in scena a Portimao. Come a Imola, Hamilton vince la gara del GP di Portimao 2021 ...Mancanza di passo. Questo è quello che ha evidenziato Max Verstappen, al termine della gara, nel commentare il suo GP del Portogallo.Bene ma non benissimo. Più o meno in linea con quanto visto in Bahrain. Il Gran Premio del Portogallo non è stato entusiasmante per la Ferrari, con Charles Leclerc che conclude sesto mentre Carlos Sai ...