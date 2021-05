F1 | la griglia di partenza di oggi | GP Portogallo Ferrari in terza e quarta fila

Leggi su oasport

(Di domenica 2 maggio 2021) Aumenta l’attesa a Portimao in vista del Gran Premio del2021,tappa stagionale del Mondiale di Formula 1, che scatterà quest’alle ore 16.00 italiane. Si preannuncia una battaglia serrata per la vittoria tra Mercedes e Red Bull, che occupano rispettivamente la prima e la secondaindi, mentre alle loro spalle ci sarà grande lotta per entrare nella top5. Valtteri Bottas è in pole position davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, con l’olandese Max Verstappen inpiazza che precede il messicano Sergio Perez. I primi quattro, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero giocarsi le posizioni da podio, ma alle loro spalle si scatenerà una bagarre molto accesa tra vari team. Uno di questi è sicuramente la ...