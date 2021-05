Calcio | Inter | Zhang sventola bandiera nerazzurra dal terrazzo della sede del club

SkySport : Inter, Suning 1^ proprietà straniera a vincere lo scudetto in Italia: e ora che succede? #SkySport #Inter - RaiNews : Calcio, serie A: l'Inter campione d'Italia - SkySport : Lukaku, una vittoria sul destino Di @MassMarianella #SkySport #Inter - antonie85321896 : @Inter Bene , anche se non seguo il calcio , bravi - andromerku : Inter, la gioia dei tifosi e di Andro Merkù (VIDEO) @Inter #Inter #Scudetto #campioneditalia #amala… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

Il pareggio finale è risultato fondamentale per l'assegnazione dello scudetto: "Vero - dice Gasperini - ma l'lo scudetto lo aveva già vinto. Nel caso lo avrebbe vinto domenica prossima. A me ...Sono poi arrivate anche le parole di Antonio Conte: "Questo scudetto lo colloco tra i successi piu' importanti in carriera: difficile perche' non era per me una scelta facile andare all'in un ...Milano, 2 mag. (Adnkronos) - “Piazza Duomo a Milano è letteralmente invasa da tifosi che festeggiano lo scudetto vinto dall'Inter. Siamo tutti felici per loro che hanno vinto il campionato dopo 11 ...Udinese (3-5-1-1): Scuffet; Becao, Bonifazi (84' Samir), Nuytinck (90+2' Owejan); Molina, De Paul, Walace, Arslan (72' Forestieri), Stryger Larsen; Pereyra; Okaka. All. Gotti. A disp . Gasparini, Pain ...