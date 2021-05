Calcio | Inter | Conte l’arma in più per lo scudetto | tutti i suoi titoli da tecnico

(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – L’è Campione d’Italia: per i nerazzurri si tratta del 19esimo successo, ora ne manca solo uno per la seconda stella. Il successoista è in gran parte merito di Antonio, che ha saputo dare nuova linfa ad una squadra che aveva dimenticato come si vince. Illeccese non è nuovo ai successi, infatti in 15 anni di carriera da allenatore sono molti i successi, sia nazionali che oltremanica: Juventus 2011/21 (Campione d’Italia, Supercoppa Italiana); Juventus 2012/13 (Campione d’Italia, Supercoppa Italiana; Juventus 2013/14 (Campione d’Italia); Chelsea 2016/17 (Premier League); Chelsea 2017/2018: (FA Cup);2020/21 (Campione d’Italia). L'articoloWeb.

"Un aggettivo per questo scudetto? Bello. Intanto perché spodestiamo la Juve, cui facciamo tanti complimenti per gli anni passati, ma che ora si deve scansare. Lo scudetto dell'è stra meritato". Marco Materazzi resta un simbolo dell'interismo e mai nel 2010 avrebbe immaginato che sarebbero passati 11 anni per tornare campioni d'Italia. "Vero. Però dissi anche che la ...Spettacolo e grandi giocate nell'1 - 1 tra Sassuolo e Atalanta che regala lo scudetto all'di Conte. I bergamaschi lottano, ma non vanno oltre il pari contro i neroverdi, complice anche undi rigore fallito da Muriel nella ripresa. De Zerbi sceglie il suo consueto 4 - 2 - 3 - 1,...Finisce quindi 1-1, Gasperini raggiunge il Milan, l'Inter di Antonio Conte festeggia il suo Scudetto ... Da oltre 20 anni il punto di riferimento per gli appassionati di ogni sport, non solo calcio.Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Identità” è la parola scelta per definire la sua nuova Inter. Identità che parte dall’evoluzione tattica che il tecnico ha attuato nel corso della stagione, pa ...