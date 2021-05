Calcio: Conte, ‘vittoria scudetto con Inter tra i successi migliori della carriera’ (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Sicuramente sarò rilassato. Andiamo a dormire molto Contenti e molto felici, abbiamo fatto tanto per far tornare l’Inter a questi livelli. Siamo molto Contenti. Questo scudetto lo colloco tra i successi migliori della mia carriera”. Così l’allenatore dell’Inter Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – “Sicuramente sarò rilassato. Andiamo a dormire moltonti e molto felici, abbiamo fatto tanto per far tornare l’a questi livelli. Siamo moltonti. Questolo colloco tra imia carriera”. Così l’allenatore dell’Antoniodopo la vittoria dello. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

