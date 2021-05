Baristi contro il divieto di servire il cafè al banco (Di domenica 2 maggio 2021) di Monica De Santis Il consumo di un caffè al banco di un bar è pratico e veloce eppure il governo lo vieta.?Questo è quello che appare su un manifesto promosso dalla Fipe Confcommercio, che scende in campo per chiedere al governo di rivedere le proprie regole in materia di riapertura. Infatti la circolare del 24 aprile con cui il Ministero dell’Interno ritiene che il DL “Riaperture” vieta ai bar la possibilità di effettuare la somministrazione al banco. Ebbene questa decisione, dicono dalla Confcommercio è giuridicamente incomprensibile e non ha alcun fondamento di sicurezza sanitaria. Una decisione che da più viene contestata.?Soprattutto dai bar che lamentano che questo provvedimento li penalizzi ulteriormente. Si tratta di un’interpretazione che nessuno si aspettava considerando che il decreto non esclude espressamente il consumo al ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 2 maggio 2021) di Monica De Santis Il consumo di un caffè aldi un bar è pratico e veloce eppure il governo lo vieta.?Questo è quello che appare su un manifesto promosso dalla Fipe Confcommercio, che scende in campo per chiedere al governo di rivedere le proprie regole in materia di riapertura. Infatti la circolare del 24 aprile con cui il Ministero dell’Interno ritiene che il DL “Riaperture” vieta ai bar la possibilità di effettuare la somministrazione al. Ebbene questa decisione, dicono dalla Confcommercio è giuridicamente incomprensibile e non ha alcun fondamento di sicurezza sanitaria. Una decisione che da più viene contestata.?Soprattutto dai bar che lamentano che questo provvedimento li penalizzi ulteriormente. Si tratta di un’interpretazione che nessuno si aspettava considerando che il decreto non esclude espressamente il consumo al ...

salernonotizie : Baristi contro il divieto di servire il caffè al banco - Andrea21811848 : Buon primo maggio a tutti i piccoli imprenditori, ristoratori, baristi, cantanti, musicisti e a tutti coloro che ha… - pelmilan : @masolinismo Raff hauge non è da serie A ha giocato bene solo contro i baristi di celtic e gli agricoltori di Praga - SereDomenici : RT @DomPer888: @LegaSalvini Barbara Del Debbio ti farà trovare pure le star internazionali in esclusiva MONDIALE con notizie shock: PADULLÀ… - DomPer888 : @LegaSalvini Barbara Del Debbio ti farà trovare pure le star internazionali in esclusiva MONDIALE con notizie shock… -

Ultime Notizie dalla rete : Baristi contro Baristi contro il divieto di servire il caffè al banco Il consumo di un caffè al banco di un bar è pratico e veloce eppure il governo lo vieta. Questo è quello che appare su un manifesto promosso dalla Fipe Confcommercio, che scende in campo per chiedere ...

Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali in edicola domenica 2 maggio La rivolta dei baristi contro i divieti Palcoscenico Le Cronache. Ieri il ricordo del regista Gigino Esposito "lo spacciatore" di teatro LE PRIME PAGINE IN FOTO

Baristi contro il divieto di servire il caffè al banco Salernonotizie.it Baristi contro il divieto di servire il caffè al banco StampaIl consumo di un caffè al banco di un bar è pratico e veloce eppure il governo lo vieta. Questo è quello che appare su un manifesto promosso dalla Fipe Confcommercio, che scende in campo per chi ...

Genova, rimandata la passeggiata per la libertà e contro il coprifuoco per maltempo Genova - Dopo il pranzo con tavoli allestiti in piazza De Ferrari di lunedì scorso e il presidio fisso con tanto di tenda davanti al Palazzo di Regione Liguria, Protesta Ligure ha organizzato un altro ...

Il consumo di un caffè al banco di un bar è pratico e veloce eppure il governo lo vieta. Questo è quello che appare su un manifesto promosso dalla Fipe Confcommercio, che scende in campo per chiedere ...La rivolta deii divieti Palcoscenico Le Cronache. Ieri il ricordo del regista Gigino Esposito "lo spacciatore" di teatro LE PRIME PAGINE IN FOTOStampaIl consumo di un caffè al banco di un bar è pratico e veloce eppure il governo lo vieta. Questo è quello che appare su un manifesto promosso dalla Fipe Confcommercio, che scende in campo per chi ...Genova - Dopo il pranzo con tavoli allestiti in piazza De Ferrari di lunedì scorso e il presidio fisso con tanto di tenda davanti al Palazzo di Regione Liguria, Protesta Ligure ha organizzato un altro ...