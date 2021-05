Ascolti TV | Sabato 1 maggio 2021. Amici vince con il 25.8%. Concertone 6.7% in prime time e 8.5% al pomeriggio (Di domenica 2 maggio 2021) Amici - Maria De Filippi e Nino Frassica Nella serata di ieri, Sabato 1 maggio 2021, su Rai1 Sotto Copertura 2 ha conquistato 3.248.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi ha raccolto davanti al video 5.181.000 spettatori pari al 25.8% di share (Amici Buonanotte 1.945.000 – 25.9%). Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.187.000 spettatori (4.7%) e Blue Bloods da 1.245.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 Madagascar ha intrattenuto 1.105.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 il Concerto del Primo maggio, in onda dalle 20.34 alle 24.20, ha raccolto davanti al video 1.564.000 spettatori pari ad uno share del 6.9% (prima parte dalle 20.34 alle 21.04 1.987.000 – 8.4%, seconda parte dalle 21.08 alle 24.20 1.497.000 – 6.7%). Su Rete4 Il Compagno ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 maggio 2021)- Maria De Filippi e Nino Frassica Nella serata di ieri,, su Rai1 Sotto Copertura 2 ha conquistato 3.248.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5di Maria De Filippi ha raccolto davanti al video 5.181.000 spettatori pari al 25.8% di share (Buonanotte 1.945.000 – 25.9%). Su Rai2 F.B.I è stato seguito da 1.187.000 spettatori (4.7%) e Blue Bloods da 1.245.000 spettatori (4.9%). Su Italia 1 Madagascar ha intrattenuto 1.105.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 il Concerto del Primo, in onda dalle 20.34 alle 24.20, ha raccolto davanti al video 1.564.000 spettatori pari ad uno share del 6.9% (prima parte dalle 20.34 alle 21.04 1.987.000 – 8.4%, seconda parte dalle 21.08 alle 24.20 1.497.000 – 6.7%). Su Rete4 Il Compagno ...

