Antonio Zequila: chi è la fidanzata? (Di domenica 2 maggio 2021) Antonio Zequila ha partecipato a numerosi produzioni cinematografiche e televisive, ma è diventato un personaggio televisivo vero e proprio a partire dai primi anni 2000, dopo ad aver partecipato all'Isola dei Famosi. La sua carriera attoriale è andata avanti, ma ha continuato a far parlare di se anche in televisione. Antonio Zequila, ribattezzato "Er Mutanda", non poteva che essere un profilo "chiacchierato" anche dal punto di vista sentimentale: durante una delle sue ultime partecipazioni televisive ha confessato di aver avuto da sempre un debole per Tina Cipollari, anche se è stato a lungo fidanzato con la dentista Marina Fadda, conosciuta anche come Ines Muriel, conosciuta quasi 10 anni fa. La relazione si è interrotta non troppo tempo fa, e anche recentemente Antonio ha confessato, dopo la ...

