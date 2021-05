Amici: Samuele eliminato (Di domenica 2 maggio 2021) L’eliminato della settima puntata del serale di Amici è il ballerino Samuele: prima di comunicare il verdetto, Maria De Filippi ha ribadito la grande stima che ha sempre avuto nei suoi confronti e ha voluto ricordare alcuni momenti speciali che hanno vissuto durante i casting. Grande protagonista della settima puntata del serale di Amici è stata la squadra delle due coach Veronica Peparini e Anna Pettinelli, che ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 2 maggio 2021) L’della settima puntata del serale diè il ballerino: prima di comunicare il verdetto, Maria De Filippi ha ribadito la grande stima che ha sempre avuto nei suoi confronti e ha voluto ricordare alcuni momenti speciali che hanno vissuto durante i casting. Grande protagonista della settima puntata del serale diè stata la squadra delle due coach Veronica Peparini e Anna Pettinelli, che ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

AmiciUfficiale : Le prime parole di Samuele subito dopo l'eliminazione dalla settima puntata del Serale le trovate in esclusiva sull… - tommy_cele : RT @AnnalisaBoffel2: allora mettiamo in chiaro una cosa sangio ha talento aka ha talento giulia ha talento serena ha talento deddy ha… - barbara15993604 : RT @JenCo25: Filippo assolutamente ha ragione su Samuele! Samuele è il ballerino che fa la differenza, Samuele è semplicemente arte. #clubh… - sissibowie : #Amici2020 che vergogna eliminare Samuele quest anno amici fa schifooooooo!!!!! - martiguardamici : RT @ssoselftisfied: Maria praticamente ha ammesso che Amici è un circo non pronto per Samuele. Che schifo. #Amici20 #amemici20 -