Covid-19: così arriva dall'India Gismondo: "Cts ignora gli esperti" (Di lunedì 3 maggio 2021) La Professoressa Gismondo: "Il green pass ha una falla enorme". Gianni Tonelli, Sindacato Autonomo di Polizia: "Affrontare il problema con coerenza" Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Covid così Covid, nel Regno Unito un morto in 24 ore. Così il Paese ha abbattuto la curva. I DATI La Gran Bretagna segna un record positivo probabilmente trainato dall'effetto della campagna di vaccinazione che, il 3 maggio, ha superato 50 milioni di dosi somministrate. Il governo britannico ha ...

Covid: è record di decessi in Calabria I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 91, Catanzaro 11, Crotone 2, Vibo Valentia 4, ... "Speranza - fanno sapere Sposato, Russo e Biondo - interverrà per l'erogazione dell'indennità Covid ...

