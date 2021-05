Volley Champions League maschile 2021, l’albo d’oro: tutti i vincitori e i record (Di sabato 1 maggio 2021) Tutto pronto per la finale della Cev Champions League femminile 2021: scopriamo l’albo d’oro e gli atleti e le squadre più vincenti. L’atto conclusivo dell’edizione 2020/2021 della massima competizione continentale per club vedrà sfidarsi gli italiani dell’Itas Trentino e i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle, ma chi ha trionfato nelle passate stagioni? L’ultima a sollevare l’ambito trofeo è stata la Lube Civitanova, che nel 2019 ha sconfitto in finale lo Zenit Kazan. Proprio quest’ultimo è il club più titolato da quando la competizione ha preso il nome di Champions League con 6 trionfi, mentre il record assoluto di successi considerando anche l’era della Champions Cup appartiene ai russi del CSKA Mosca (13 ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Tutto pronto per la finale della Cevfemminile: scopriamoe gli atleti e le squadre più vincenti. L’atto conclusivo dell’edizione 2020/della massima competizione continentale per club vedrà sfidarsi gli italiani dell’Itas Trentino e i polacchi del Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle, ma chi ha trionfato nelle passate stagioni? L’ultima a sollevare l’ambito trofeo è stata la Lube Civitanova, che nel 2019 ha sconfitto in finale lo Zenit Kazan. Proprio quest’ultimo è il club più titolato da quando la competizione ha preso il nome dicon 6 trionfi, mentre ilassoluto di successi considerando anche l’era dellaCup appartiene ai russi del CSKA Mosca (13 ...

