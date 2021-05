Verona - Spezia 1 - 1 | Saponara replica a Salcedo

ResultadosND : Verona (Salcedo 46') 1-1 Spezia (Saponara 86') #SerieA ???? - MatteoPedrosi : #LottaSalvezza Oggi Verona-#Spezia 1-1 ?? Milan-#Benevento ore 20:45 Domani Lazio-#Genoa 12:30 Bologna-#Fiorentina… - Newsinunclick : Serie A: Verona-Spezia 1-1, Saponara risponde a Salcedo nel finale Continua la crisi dei veneti, che hanno vinto so… - SmorfiaDigitale : Saponara salva lo Spezia: 1-1 a Verona - Mediagol : Verona-#Spezia, Italiano: 'Punti pesanti, noi bravi a pareggiare. Salvezza? Non molliamo con la testa e con le gamb… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Spezia

- L'allenatore del, Ivan Juric , ha commentato il pari per 1 - 1 fra i suoi e loai microfoni di Sky Sport : "Abbiamo sbagliato con errori tecnici gravi che in serie A non si possono vedere: dovevamo solo ...Dopo un primo tempo nel segno di reti annullate e occasioni sciupate, nella ripresa siasiatrovano la via del gol. Ad aprire le danze al 46' è Salcedo , che si fa perdonare il grave errore commesso sul tramonto della frazione iniziale con un'incornata perentoria. La rete ...Così Eddie Salcedo parla al termine di Verona-Spezia (1-1). "Il mio colpo di testa efficace è una cosa naturale. Mio papà giocava a basket a livello professionistico, probabilmente lo stacco aereo ...L’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric, al termine della partita contro lo Spezia, ha avuto modo di commentare la prestazione di quest’oggi della squadra e i rumors sul suo futuro. Da tempo il tec ...