Vaccinazione Covid: under 65 e over 30, il punto del generale Figliuolo (Di sabato 1 maggio 2021) 500.000 somministrazioni di dosi di vaccino per il Covid al giorno. La soglia simbolica è stata finalmente raggiunta. In un'ampia intervista rilasciata a Repubblica dell'1 maggio 2021 ne ha parlato il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. «Non posso dire - ha ammesso - che domani riusciremo a fare un milione di vaccini, ma intanto sono sicuro che la macchina possa salire molto più su dei 500 mila». Vaccino Covid, obiettivo andare oltre 500.000 vaccinazioni al giorno Segno che il raggiungimento degli obiettivi non placa la voglia e la necessità di miglioramento per accelerare ulteriormente nella progressione della campagna vaccinale. Un'azione che al momento sta riguardando soprattutto anziani e fragili, ma che presto dovrebbe andare a toccare altre fasce ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 1 maggio 2021) 500.000 somministrazioni di dosi di vaccino per ilal giorno. La soglia simbolica è stata finalmente raggiunta. In un'ampia intervista rilasciata a Repubblica dell'1 maggio 2021 ne ha parlato ilFrancesco, commissario straordinario per l'emergenza-19. «Non posso dire - ha ammesso - che domani riusciremo a fare un milione di vaccini, ma intanto sono sicuro che la macchina possa salire molto più su dei 500 mila». Vaccino, obiettivo andare oltre 500.000 vaccinazioni al giorno Segno che il raggiungimento degli obiettivi non placa la voglia e la necessità di miglioramento per accelerare ulteriormente nella progressione della campagna vaccinale. Un'azione che al momento sta riguardando soprattutto anziani e fragili, ma che presto dovrebbe andare a toccare altre fasce ...

Advertising

Adnkronos : Coronavirus, in #Francia vaccinazione aperta a tutti gli adulti dal 15 giugno. - RobertoBurioni : In Israele hanno praticamente fatto sparire COVID-19 con la vaccinazione. Il futuro è luminoso (se vacciniamo). - RobyDeLucaUITO : RT @ale_moschini: VACCINAZIONE ANTI COVID-19: Attivazione di un punto vaccinale straordinario presso l’Unione Industriale di Torino https:/… - b_1n0 : RT @GandolfoDomini1: L'#India ha 1,36 miliardi di abitanti. L'India non ha fatto nessuna campagnia di #vaccinazione. In India muoiono 1000… - justfastF1 : RT @GandolfoDomini1: L'#India ha 1,36 miliardi di abitanti. L'India non ha fatto nessuna campagnia di #vaccinazione. In India muoiono 1000… -