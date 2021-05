Vaccinare tanto è importante | ma vaccinare bene lo è ancora di più

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 1 maggio 2021) Al direttore - “Io come Galileo, da quattrocento anni uno scienziato non veniva processato”. Galileo ci spiegò che la terra gira intorno al sole, quattrocento anni dopo scopriamo in realtà che gira intorno a Crisanti. Buon vaccino a tutti.Ubaldo Casotto Al direttore - Leggo grande giubilo per il raggiungimento delle 500 mila vaccinazioni al giorno in Italia. Faccio notare però che la Germania, mercoledì scorso, è arrivata a un milione di dosi al giorno. E’ vero che la Germania ha 83 milioni di abitanti e l’Italia 60 milioni, ma più che festeggiare i 500 mila mi chiederei onestamente se non si possa faredi più.Luca Martelli Le 500 mila vaccinazioni al giorno sono un obiettivo necessario anche se non sufficiente ma eviterei di continuare troppo con la lagna dell’Italia che vaccina di meno. I dati, aggiornati al 29 aprile, dicono che la percentuale di ...