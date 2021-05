Startup: a Milano arriva Blok, delivery che porta la spesa in 10 minuti e assume rider (Di sabato 1 maggio 2021) E’ nata in Spagna pochi mesi fa, conta già circa 200 dipendenti e, dopo l’esordio a Madrid e Barcellona, sbarca adesso anche in Italia, a Milano: Blok è l’ultima novità in tema delivery, la prima Startup in Italia ad offrire un servizio di spesa via App con consegna garantita entro 10 minuti dall’ordine. Nata su iniziativa di due ex-manager di Glovo, Uber e Deliveroo, Blok ambisce però ad essere molto più di un nuovo servizio di spesa a domicilio; la Startup, infatti, punta a risolvere alcune delle contraddizioni più significative del delivery proponendo un modello più sostenibile, basato su una rete di magazzini (o dark store) ‘di quartiere’, una squadra di rider e magazzinieri regolarmente assunti ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 maggio 2021) E’ nata in Spagna pochi mesi fa, conta già circa 200 dipendenti e, dopo l’esordio a Madrid e Barcellona, sbarca adesso anche in Italia, aè l’ultima novità in tema, la primain Italia ad offrire un servizio divia App con consegna garantita entro 10dall’ordine. Nata su iniziativa di due ex-manager di Glovo, Uber e Deliveroo,ambisce però ad essere molto più di un nuovo servizio dia domicilio; la, infatti, punta a risolvere alcune delle contraddizioni più significative delproponendo un modello più sostenibile, basato su una rete di magazzini (o dark store) ‘di quartiere’, una squadra die magazzinieri regolarmente assunti ...

