Rai Sport, rissa tra due giornalisti: uno finisce in ospedale. Scazzottata per il condizionatore (Di sabato 1 maggio 2021) Momenti di forte tensione nella redazione di Rai Sport. Gli studi di Saxa Rubra, nel tardo pomeriggio di ieri, si sono trasformati in una sorta di ring pugilistico. Protagonisti della rissa due giornalisti del servizio pubblico: uno, (58 anni) segue la boxe, il secondo (52 anni) il calcio. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, tutto sarebbe accaduto in uno degli uffici utilizzati dai giornalisti di Rai Sport nel centro di produzione di Saxa Rubra. Dalle prime indiscrezioni e testimonianze raccolte dalla Polizia, pare che i due giornalisti abbiano iniziato la discussione, poi sfociata in lite, per l'aria condizionata. Uno scambio d'opinioni tra colleghi, come spesso accade sul posto di lavoro, che si è acceso sempre più fin quando il 58enne si sarebbe alzato sferrando ...

