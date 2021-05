Portogallo il ponte pedonale mozzafiato più lungo del mondo (Di sabato 1 maggio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 1 maggio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

ilmeteoit : #Video: #PORTOGALLO, soffri di #Vertigini? Non salire sul #PONTE sospeso #PIU' lungo del #MONDO - tvsvizzera : Il ponte sospeso a 175 m sul fiume Paiva, in Portogallo, ha spodestato per lunghezza (oltre mezzo km!) la passerell… - gazzettamantova : Portogallo, una passeggiata nel vuoto: inaugurato il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo Una passeggiata di… - luciabasso2 : RT @euronewsit: In Portogallo si passeggia sul ponte più lungo del mondo - PaoloDS2000 : Portogallo, una passeggiata nel vuoto: inaugurato il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo -