Pio e Amedeo su Cecchi Paone: "È un pezzo di mer..". Gay Pride beffato (Di sabato 1 maggio 2021) Televisione Il duo comico a Felicissima Sera mantengono le promessa sulle parole proibite: "Vi chiamano fro**? Voi ridetegli in faccia e disarmateli" Pubblicato su 1 Maggio 2021 La promessa di dire tutte le parole proibite in tv è stata mantenuta. Pio e Amedeo a Felicissima Sera le hanno pronunciate davvero tutte: dalla n-word fino agli stereotipi su gay ed ebrei. I conduttori del varietà hanno costruito una gag in cui Pio ha censurato Amedeo e quest'ultimo, alla fine, ha chiesto pure scusa. Il siparietto trasmesso durante l'ultima puntata è tipico della coppia con Amedeo che si intesta la responsabilità di dire quello che pensa e Pio che ha cercato di farlo ragionare e stemperare. Secondo il primo, il politically correct "ha rotto il ca…".

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - IlContiAndrea : Per la prima volta un Achille Lauro intimorito. Solo Pio e Amedeo potevano riuscirci #FelicissimaSera - playdeadsouls : RT @see_lallero: Io sono rimasto al 'quando vi chiamano frocio voi sorridete'. Sapete, Pio e Amedeo, a 24 anni io ho sorriso a chi mi ha ur… - pocketmonke : RT @radio_zek: Pio e Amedeo: “Elencheremo le parole che non si possono più dire in tv come “fr*ci”. Perché la cattiveria non è nella lingua… -