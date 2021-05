Pan' Cot | apre il temporary della Brigata del D' O

(Di sabato 1 maggio 2021) Cornaredo (Milano) - Il piatto protagonista sarà il Pan'Cot, in dialetto milanese "pane arrostito". In cucina ci saranno Davide Novati, Manuele Pirovano, Alessandro Procopio, Wladimiro Nava, Matteo ...

Cornaredo (Milano) - Il piatto protagonista sarà il, in dialetto milanese "pane arrostito". In cucina ci saranno Davide Novati, Manuele Pirovano, Alessandro Procopio, Wladimiro Nava, Matteo Romanò, Riccardo Merli e Filippo Amodeo, la Brigata ...Buono in una triplice accezione: perché ilha un sapore sublime, ma anche un design degno di un artista. Ed è di buon gusto perché sublima Milano, la sua vocazione operaia, la sua eleganza ...E' il temporary Pan’Cot che ha aperto il 29 aprile scorso in piazza Della Chiesa a San Pietro all'Olmo di Cornaredo, proprio di fronte al Ristorante, e fino al 30 maggio, pranzo e cena, sfrutterà l'op ...Seguendo la sua vocazione pop, lo chef di Cornaredo apre un temporary restaurant sotto una tensostruttura nella piazza al centro del Paese.