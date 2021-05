Musetti | l' altro golden boy | ' Sinner? Un vicino di casa | vorrei allenarmi con lui'

(Di sabato 1 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

La Gazzetta dello Sport

Nel tennis, i due migliori teenager del mondo sono italiani. E uno di loro, Lorenzo, è anche il più giovane della classifica top 100. La vittoria agli Australian Open Juniores del 2019 lo mise sulla mappa, lui adesso ci sta aggiungendo il pepe di un talento raffinato. ...... il tedesco Alexander Zverev (n.6 ATP), a segno nell'edizione del 2018, l'russo Andrey ... Karen Khachanov/Andrey Rublev (RUS) QUALIFICAZIONI Primo turno Lorenzo(ITA) b. (14) Radu Albot ...Buona partenza nel tabellone cadetto del torneo madrileno per Lorenzo Musetti e Gianluca Mager Esordio sul velluto per Lorenzo Musetti nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Il giovane azzur ...Comincia nel migliore dei modi il cammino di Lorenzo Musetti verso la qualificazione al tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista di Carrara ha superato in due set il moldavo Radu A ...