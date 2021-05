MotoGP, Franco Morbidelli: “Molto contento di questo secondo posto, per fortuna a Jerez non ci sono tanti rettilinei…” (Di sabato 1 maggio 2021) 57 millesimi. Appena 57 millesimi separano Franco Morbidelli dalla pole position del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Un boccone amaro per il portacolori del team Yamaha Petronas che chiude con il crono di 1:36.812 contro l’1:36.755 di Fabio Quartararo. Un duello tutto interno al team di Iwata anche se, giova ricordarlo, Franky non ha a disposizione la M1 edizione 2021, bensì la Spec-A del 2019. Per il pilota romano, tuttavia, i sorrisi non mancano. Dopo il preoccupante esordio di Losail, infatti, a Portimao aveva già messo in mostra passi in avanti incoraggianti. Suffragati, eccome, dai primi due giorni di Jerez de la Frontera. Sia sul passo gara, sia sul giro secco, la sua moto è nettamente migliorata e, non ultimo, il confronto diretto con il suo compagno di team, Valentino ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) 57 millesimi. Appena 57 millesimi separanodalla pole position del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di2021. Un boccone amaro per il portacolori del team Yamaha Petronas che chiude con il crono di 1:36.812 contro l’1:36.755 di Fabio Quartararo. Un duello tutto interno al team di Iwata anche se, giova ricordarlo, Franky non ha a disposizione la M1 edizione 2021, bensì la Spec-A del 2019. Per il pilota romano, tuttavia, i sorrisi non mancano. Dopo il preoccupante esordio di Losail, infatti, a Portimao aveva già messo in mostra passi in avanti incoraggianti. Suffragati, eccome, dai primi due giorni dide la Frontera. Sia sul passo gara, sia sul giro secco, la sua moto è nettamente migliorata e, non ultimo, il confronto diretto con il suo compagno di team, Valentino ...

OA_Sport : #MotoGP, Franco #Morbidelli: “Molto contento di questo secondo posto, per fortuna a Jerez non ci sono tanti rettili… - etukenyen : RT @RaceGearNG: Spanish Grand Prix Qualifying Results: 1. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) POLE - 1:36.755 2. Franco Morbid… - Febookworm : VALE IO LO SO CHE HAI FATTO IL TEAM VR46 IN MOTOGP PER DARE UNA MOTO DECENTE A FRANCO. VALE GUARDALO NON SE LA MER… - GDeni_ : Grandioso Franco #Morbidelli che conquista la 2° posizione in griglia per il #SpanishGP di domani. Secondo me merit… - automotorinews : ???? Pole position per la #Yamaha di Fabio #Quartararo ? Bene anche Franco #Morbidelli, delude Maverick #Vinales… -