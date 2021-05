MotoGP | Fabio Quartararo impressiona nella FP4 del GP di Spagna | Morbidelli 5° | continuano le difficoltà di Valentino Rossi 19°

Leggi su oasport

(Di sabato 1 maggio 2021) Se la quarta sessione di prove libere del Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale di2021, ha detto il vero, si può già dire sin da ora chesarà il grandissimo favorito in vista della gara di domani. Sullo storico circuito di Jerez de la Frontera i piloti si sono impegnati nel turno dedicato alle moto in configurazione da gara. Assetti e gomme sono stati ormai decisi ed il ritmo messo in scena non mente. Specialmente quello messo in scena dal leader della classifica generale. Il francese del team Yamaha ufficiale, infatti, ha spaventato tutti i rivali. Ha iniziato il turno e si è messo a martellare (con doppia gomma media) su tempi clamorosi, fino a toccare l’1:37.341, quindi è tornato in azione con media e hard al posteriore e lo spartito non è cambiato. Il suo passo appare ...