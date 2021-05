Milan | confronto Donnarumma-ultras | “O firmi entro sabato o con la Juve non giochi”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 maggio 2021) Aria pesante aello, pesantissima. E’ quasi l’ora di pranzo della vigilia di-Benevento, match fondamentale in vista della volata Champions League, quando glirossoneri hanno chiesto uncon il portiere Gianluigi, in scadenza di contratto al 30 di giugno. L’estremo difensore rossonero non si è sottratto ed è andato faccia a faccia e sono volate parole forti: sarebbe stato chiesto adi non scendere in campo contro lantus, nel match di domenica prossima, in caso di non rinnovo prima di domenica appunto. La situazione è in divenire e tutta da scoprire. SportFace.