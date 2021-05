Milan-Benevento 2-0, le pagelle dei rossoneri: Tomori è tornato, Theo e Calhanoglu decisivi. Ibra, manca il gol (Di sabato 1 maggio 2021) Le pagelle dei rossoneri di Pioli al termine di Milan-Benevento, match della 34ª giornata di Serie A. Leggi su 90min (Di sabato 1 maggio 2021) Ledeidi Pioli al termine di, match della 34ª giornata di Serie A.

SkySport : MILAN-BENEVENTO 2-0 Risultato finale ? ? #Calhanoglu (6') ? #TheoHernandez (60') ? ? - PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - sportface2016 : #MilanBenevento, #Romagnoli: 'Mio futuro? Dovete chiedere ai dirigenti' #SerieA - maldiniforever3 : RT @CorSport: Il #Milan torna secondo: Calha e Theo piegano il #Benevento ?? - Ma_Do_Sd : @milan_corner Sì, solo non so se più per merito di Ibra o perché il Benevento è andato... -