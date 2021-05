Live Crotone-Inter 0-1: Eriksen entra e trova il gol scudetto (Di sabato 1 maggio 2021) L'Inter di Conte va di scena alle ore 18:00 allo Scida di Crotone, dove cercherà di incassare i tre punti che potrebbero significare già da domani festa scudetto qualora... Leggi su ilmattino (Di sabato 1 maggio 2021) L'di Conte va di scena alle ore 18:00 allo Scida di, dove cercherà di incassare i tre punti che potrebbero significare già da domani festaqualora...

SkySport : Crotone-Inter 0-0 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - Inter_TV : ??? | LIVE ?? Siamo in onda tra poco con LiveMatch pre #CrotoneInter ?? In studio @EvaGini @FSIANI87 @Fede_Miglia… - JHTips71 : ?? [!!LIVE!!] ? Crotone x Internazionale ?? Over 1.0 Asian Goals ?? Odd 2.20 ?? 5u at Bet365?? ?? Curta se esta comigo ne… - CorriereQ : LIVE Crotone-Inter 0-0: si riprende con Eduardo per Cigarini - ParmeshSriv : RT @fcin1908it: LIVE #CrotoneInter 0-0 ??CAMBIO CROTONE Esce Cigarini, entra Eduardo -