GP Jerez, Moto3: Suzuki sbaglia ma è in pole (Di sabato 1 maggio 2021) Prima pole stagionale per Tatsuki Suzuki, al termine delle qualifiche del GP di Jerez classe Moto3. Il "giappo-riccionese" dimostra il suo grande amore per la pista andalusa con un tempo strepitoso, 1'45?807. Il tutto nonostante un errore strategico che gli rovina l'ultimo run! In prima fila si piazzano Jeremy Alcoba, proveniente dalla Q1, e Andrea Migno, che conferma il suo stato di forma. Ottima qualifica per Romano Fenati, quinto dietro al veloce argentino Gabriel Rodrigo. John McPhee, Darryn Binder, Ayumu Sasaki, Niccolò Antonelli e Deniz Öncü completano la top ten. GP Jerez, qualifiche Moto3: come ottiene la pole Suzuki? Tatsu in Q2 è in splendida forma. Il nipponico di casa Sic58 stampa il tempo della pole già nel primo ...

