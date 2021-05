Covid, numeri in calo nel Salento (Di sabato 1 maggio 2021) Lecce - Cala il numero dei positivi e scende anche quello dei pazienti ricoverati. In una settimana, l'altalena dei contagi indica un allentamento della morsa. Cominciamo dagli attualmente positivi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 1 maggio 2021) Lecce - Cala il numero dei positivi e scende anche quello dei pazienti ricoverati. In una settimana, l'altalena dei contagi indica un allentamento della morsa. Cominciamo dagli attualmente positivi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid numeri L'effetto dei vaccini anti - covid in una casa di riposo Purtroppo, un residente tra i vaccinati è deceduto, ma il bilancio non si è allargato ai numeri drammatici a cui avevamo assistito prima dell'arrivo dei vaccini anti - covid. Efficace anche contro le ...

Covid, numeri in calo nel Salento Quattro paesi tornano Covid - free, cioè non hanno alcun positivo: si tratta di Cannole, Morciano, Tiggiano e Sanarica. Mentre i paesi che hanno un indice più alto di attualmente positivi per mille ...

