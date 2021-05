Covid | a fuoco ospedale in India | almeno 18 morti Nuovo record di contagiati

Advertising

irreverent_the : @ToniaPeluso Ma che poi tanto più se c’è gente che soffre là fuori, mi verrebbe, da dirigente scolastico, essere an… - deb8479eaeef410 : RT @moro_thomas: Unione Sindacale di Base. Il sindacato che serve! Federazione della Liguria: VIGILI DEL FUOCO VERSO LO SCIOPERO, IL DIPART… - ManFr3e : RT @moro_thomas: Unione Sindacale di Base. Il sindacato che serve! Federazione della Liguria: VIGILI DEL FUOCO VERSO LO SCIOPERO, IL DIPART… - Giordan85377483 : RT @moro_thomas: Unione Sindacale di Base. Il sindacato che serve! Federazione della Liguria: VIGILI DEL FUOCO VERSO LO SCIOPERO, IL DIPART… - ffernweh : comunque quest'anno sinners never sleep degli YMAS compie 10 anni e se il covid mi toglie l'opportunità di avere u… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fuoco

leggo.it

... carota e cipolla e pomodori freschi, in cui la carne viene cotta per circa un'ora abasso ... non nell'affollata piazza San Giovanni, per motivi, ma all'Auditorium 'Parco della Musica'. Lo ...Il 23 aprile un altro rogo alla periferia di Mumbai (ex Bombay) ha ucciso 13 pazienti. Pochi giorni dopo, 22 persone sono morte in un altro incendio, sempre nello stato del Maharashtra. In ...Oggi, 1° maggio è la Festa dei lavoratori. Ricordiamo l’importanza di celebrare questo giorno e le sue origini.Almeno 18 pazienti affetti da Covid-19 sono morti stamattina nell'incendio dell'ospedale dove erano stati ricoverati. Lo riportano i media locali, ultimo di diversi episodi di roghi ...