Covid - 19 a Salerno città: altri 21 positivi, contagiate anche 2 bimbe (Di sabato 1 maggio 2021) Covid - 19 a Salerno: 18 nuovi positivi, i dati del Ruggi e dei laboratori 30 aprile 2021 altri 21 positivi al Covid - 19 a Salerno città: precisamente, 6 i contagi emersi al Ruggi, dai i tamponi del ... Leggi su salernotoday (Di sabato 1 maggio 2021)- 19 a: 18 nuovi, i dati del Ruggi e dei laboratori 30 aprile 202121al- 19 a: precisamente, 6 i contagi emersi al Ruggi, dai i tamponi del ...

occhio_notizie : C'è un nuovo caso positivo al Covid nel comune di Pellezzano. A comunicarlo è l’amministrazione nell'aggiornamento… - neologie_org : RT @corzunino: Il Covid non ha fermato l'esperienza Intercultura. Ripartono i viaggi Intercultura, 1.600 studenti in 50 Paesi del mondo htt… - Annagomarasca : RT @corzunino: Il Covid non ha fermato l'esperienza Intercultura. Ripartono i viaggi Intercultura, 1.600 studenti in 50 Paesi del mondo htt… - salernotoday : Covid-19: altri 253 contagi nel salernitano, i dati del Ministero - Intercultura_IT : RT @corzunino: Il Covid non ha fermato l'esperienza Intercultura. Ripartono i viaggi Intercultura, 1.600 studenti in 50 Paesi del mondo htt… -