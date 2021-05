(Di sabato 1 maggio 2021) Antoniosi prepara alla festa scudetto. Non si aspetta alcun favore dell'Atalanta, ma ovviamente da come parla si sente già campione d'Italia. "Il campionato cheè figlio di una ...

sportli26181512 : Conte assapora il trionfo: 'Stiamo facendo cadere un regno che dura da 9 anni'. E sull'inno...: Conte assapora il t… -

La Gazzetta dello Sport

FESTA VICINA ? Aviene chiesto se la squadra si troverà per tifare Sassuolo contro l'Atalanta. "Siamo liberi, vedremo la partita coi nostri familiari, non chiediamo niente a nessuno e se stiamo ...Milan-Sassuolo 1-2, Raspadori e De Zerbi danno un dolore al Diavolo. Juventus-Parma 3-1, segnano Sandro e de Ligt. Spezia-Inter 1-1, frenata ma scudetto vicino ...AGI - Dopo la sconfitta (virtuale) per il progetto della Super League, il Milan subisce anche quella ben più dolorosa sul campo, superata 2-1 in casa dal Sassuolo caricato dalle parole al veleno della ...