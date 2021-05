Cobra Kai 4, terminate le riprese della quarta stagione della serie Netflix (Di sabato 1 maggio 2021) Le riprese di Cobra Kai 4 sono terminate: lo ha annunciato Martin Kove, uno dei protagonisti della serie sequel di Karate Kid. Anche se le riprese della di Cobra Kai 4 erano iniziate relativamente da poco, la serie Netflix ha già terminato la fase di produzione della quarta stagione, lasciando ora il posto a quella di post-produzione. Ad annunciarlo è una delle star dello show Martin Kove su Twitter. L'interprete di John Kreese ha infatti riportato la notizia sul popolare social, complimentandosi con tutti i colleghi che hanno lavorato ai nuovi episodi della serie ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 maggio 2021) LediKai 4 sono: lo ha annunciato Martin Kove, uno dei protagonistisequel di Karate Kid. Anche se lediKai 4 erano iniziate relativamente da poco, laha già terminato la fase di produzione, lasciando ora il posto a quella di post-produzione. Ad annunciarlo è una delle star dello show Martin Kove su Twitter. L'interprete di John Kreese ha infatti riportato la notizia sul popolare social, complimentandosi con tutti i colleghi che hanno lavorato ai nuovi episodi...

A gennaio è arrivata la terza stagione ma è già tempo di parlare della quarta per Cobra Kai . Sono terminate le riprese della quarta stagione dello show con protagonista William Zabka, come confermato dal produttore su Twitter. Non ci resta che attendere per scoprire quando potremo ...

