Amici 20, la prova televoto decreta due vincitori: le classifiche di canto e ballo dividono (Di sabato 1 maggio 2021) Amici 20 non smette di riservare al pubblico tv colpi di scena, come la prima prova televoto extra-serale indetta per i circuiti danza e ballo e che ha decretato due vincitori. In un primo momento, la conduttrice Maria De Filippi aveva escluso i ballerini dal televoto, per essere arrivati in ritardo alla prova, ma dinanzi al pentimento dei diretti interessati lei ha poi deciso di perdonarli e di dare loro modo di sfidarsi insieme ai cantanti nella nuova prova. Il pubblico, al termine delle esibizioni dei concorrenti, ha decretato due classifiche con due vincitori, uno per il ballo e uno per il canto, che ora dividono l'opinione ...

