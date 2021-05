“Abolire il coprifuoco porterà nuovi morti e disoccupati”: Mattia Santori torna a sproloquiare (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag — Rieccolo, il caposardina Mattia Santori, riemergere a scadenza periodica dal mare di indifferenza in cui il suo movimento è cascato da più di un anno. Se non fosse per le sporadiche dichiarazioni del riccioluto, chi si ricorderebbe dei pescetti ossei che prima del Covid erano soliti riempire le piazze con il loro nulla cosmico? Santori: la lotta al coprifuoco porterà morti e disoccupati «Se la destra non farà uno sforzo di responsabilità, tra qualche mese piangeremo nuovi morti e conteremo nuovi disoccupati». Così ha dichiarato Santori all’AdnKronos, interpellato in occasione del Primo maggio. Lo «sforzo di responsabilità», per il capo delle sardine, consisterebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 1 maggio 2021) Roma, 1 mag — Rieccolo, il caposardina, riemergere a scadenza periodica dal mare di indifferenza in cui il suo movimento è cascato da più di un anno. Se non fosse per le sporadiche dichiarazioni del riccioluto, chi si ricorderebbe dei pescetti ossei che prima del Covid erano soliti riempire le piazze con il loro nulla cosmico?: la lotta al«Se la destra non farà uno sforzo di responsabilità, tra qualche mese piangeremoe conteremo». Così ha dichiaratoall’AdnKronos, interpellato in occasione del Primo maggio. Lo «sforzo di responsabilità», per il capo delle sardine, consisterebbe ...

FidanzaCarlo : Oggi #1maggio a #Milano all’evento organizzato dalla @UGLConf ho ribadito la necessità di riaprire tutto in… - MolinariRik : E allora, com’era quella che la Lega non vuole abolire il coprifuoco? Quando l’ordine del giorno della Lega approva… - FrancescoLollo1 : Solo in Parlamento si potrà abolire il #coprifuoco: domani gli altri partiti votino l'ordine del giorno di #Fdi per… - abbati_ugo : RT @ElisabettaGall7: @LegaSalvini Letta può stare tranquillo: #Salvini blatera ma quando si decide sta dalla parte del governo: questa sett… - zerogradiK : Comunque abolire il #coprifuoco significa eliminarlo non spostare le chiusure di un’ora, il problema come sempre resta la lingua -