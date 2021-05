18enne violentata da un gruppo d’amici | la reazione del padre è VERGOGNOSA! Cos’è successo

(Di sabato 1 maggio 2021) Da Campobello di Mazara, un piccolo comune in provincia di Trapani, arriva un fatto di cronaca davvero terribile; una ragazza di 18 anni è stata vittima di violenza da parte di undi giovani.vittima di violenze diSecondo quanto ricostruito dalle indagini, la giovane sarebbe statada due ragazzi, mentre altri tre erano intenti a guardare la scena; il fatto è avvenuto lo scorso febbraio. I ragazzi del branco, con un’età compresa tra i 20 e i 24 anni, avevano attirato la ragazza con una scusa e dopo hanno abusato di lei; come se non bastasse la violenza fisica perpetrata, la giovane si è trovata ad affrontare anche unaparticolare del. Poche ore dopo la denuncia della figlia, infatti, l’uomo avrebbe chiamato i carabinieri ...

Hanno fatto il giro del web le dichiarazioni del papà di una: 'Mia figlia vi ha raccontato dei fatti non veri " le parole ai carabinieri di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, del padre della vittima - era ubriaca e quindi non era ...da amici, papà vittima "Ubriaca"/ "Bravi ragazzi" uomo minacciato? Il caso si apre, dunque, nel 2019, quando Piero Amara davanti ai pm di Milano raccontò fatti che al momento non ...Dopo le violenze subite durante la notte tra il 6 ed il 7 di febbraio ha parlare davanti ai carabinieri di Campobello di Mazara, nel Trapanese è il padre della vittima: “Mia figlia vi ha raccontato de ...Assume contorni strani la vicenda dello stupro di Trapani, dove una giovane sarebbe stata violentata da quattro ragazzi. «Mia figlia vi ha raccontato dei fatti non veri – ha detto ...