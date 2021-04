Uomini e Donne, Natalia Paragoni nel suo libro racconta il dramma dell’aborto e di un amore malato (Di venerdì 30 aprile 2021) Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono una delle coppie uscite da Uomini e Donne più amate dal pubblico. L’ex corteggiatrice ha da poco pubblicato il suo primo libro intitolato La vita secondo Naty nel quale ha deciso raccontare alcuni aspetti inediti di se stessa. Natalia ha parlato di alcuni eventi dolorosi della sua vita, come un amore tormentato e l’aborto avuto qualche anno fa. In un’intervista a Diva e Donna, la Paragoni ha anticipato il contenuto del suo libro e ha ammesso di aver molto sofferto per quell’amore sbagliato: È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata. Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 aprile 2021) Andrea Zelletta esono una delle coppie uscite dapiù amate dal pubblico. L’ex corteggiatrice ha da poco pubblicato il suo primointitolato La vita secondo Naty nel quale ha decisore alcuni aspetti inediti di se stessa.ha parlato di alcuni eventi dolorosi della sua vita, come untormentato e l’aborto avuto qualche anno fa. In un’intervista a Diva e Donna, laha anticipato il contenuto del suoe ha ammesso di aver molto sofferto per quell’sbagliato: È stato unvissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata. Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano ...

LegaSalvini : ?? Maria Giovanna Maglie: 'Murgia insultata al supermercato? Certo, perché lei l'attacco al generale Figliuolo, e a… - matteosalvinimi : Il padre Beppe #Grillo non lo commento, il politico Beppe Grillo invece sì: vergogna!!! Ancora più vergognoso il si… - luigidimaio : Somministrate ieri oltre 500.000 dosi di vaccino: è un risultato che ci deve dare forza, e ci dice che la campagna… - GFrideric : Non sono donne: sono uomini. Tutto il disperante pantano mentale in cui ci dibattiamo con la costante sensazione ch… - fuckinfreddi : il mondo quanto è pazzo, ho visto uomini senza i coglioni e donne con il cazzo -