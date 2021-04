Tragedia al raduno annuale per pregare sulla tomba di Rabbi Shimon Bar Yohai: decine di morti (Di venerdì 30 aprile 2021) Una strage. Sono almeno 44 le vittime, calpestate a morte e 150 ferite, all’uscita, dopo la mezzanotte di giovedì, da un raduno religioso a cui hanno preso parte più di 50 mila ebrei ultraortodossi per celebrare la festa di Lag B’Omer a monte Meron, nella regione dell’Alta Galilea. Tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini. Il premier Benjamin Netanyahu ha definito l’incidente “un terribile disastro”. Magen David Adom riferisce che i suoi paramedici stanno prestando cure a oltre 150 persone. Il servizio di soccorso riporta che sei elicotteri e dozzine di ambulanze stanno evacuando i feriti all’ospedale Ziv di Safed, al Galilee Medical Center di Nahariya, all’ospedale Rambam di Haifa, all’ospedale Poriya di Tiberiade e Ospedale Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme. I primi report riferivano il crollo di una gradinata con uno stand a uno dei concerti a cui stavano ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 aprile 2021) Una strage. Sono almeno 44 le vittime, calpestate a morte e 150 ferite, all’uscita, dopo la mezzanotte di giovedì, da unreligioso a cui hanno preso parte più di 50 mila ebrei ultraortodossi per celebrare la festa di Lag B’Omer a monte Meron, nella regione dell’Alta Galilea. Tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini. Il premier Benjamin Netanyahu ha definito l’incidente “un terribile disastro”. Magen David Adom riferisce che i suoi paramedici stanno prestando cure a oltre 150 persone. Il servizio di soccorso riporta che sei elicotteri e dozzine di ambulanze stanno evacuando i feriti all’ospedale Ziv di Safed, al Galilee Medical Center di Nahariya, all’ospedale Rambam di Haifa, all’ospedale Poriya di Tiberiade e Ospedale Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme. I primi report riferivano il crollo di una gradinata con uno stand a uno dei concerti a cui stavano ...

