Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4 perdono i loro creatori? Activision avrebbe licenziato parte dei dipendenti

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il ritorno di una delle grandi mascotte dell'industria dei videogiochi è stato festeggiato in grande lo scorso anno. Dopo la compilationN'Sane, l'arrivo di4 ci ha mostrato che il simpatico personaggio ha ancora molto da dire. Toys for Bob era lo studio incaricato di eseguire entrambi i lavori dalla sua sede in California, Stati Uniti. Ora, sotto l'ordine del suo proprietarioBlizzard, i membri dello sviluppatore hanno confermato che isforzi sono diretti a supportare Call of Duty: Warzone. Insieme a questo annuncio però arrivano i primi commenti che gettano ombra sulla scelta di. Nicholas Kole che è stato designer e illustratore di Toys For Bob per...