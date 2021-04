Sit-in Fdi | Roma umiliata da Draghi | no a spiccioli

(Di venerdì 30 aprile 2021)– “No agliperCapitale. La citta’ e’ statada”. È messaggio recapitato al premier Mariodal sit-in inscenato da FdI davanti a Palazzo Chigi. La manifestazione e’ stata convocata dopo che il Governo, nell’ambito del recovery plan, ha destinato 500 milioni per la Capitale. Una cifra ritenuta dagli esponenti della destra “assolutamente insufficiente” rispetto alle esigenze della Capitale e del Comune di, che aveva chiesto di finanziare con il recovery, in particolare con il fondo integrativo non soggetto a limiti temporali, 12 miliardi di opere tra cui le nuove linee metropolitane necessarie alla citta’. In piazza, davanti alla galleria Sordi, dietro uno striscione con la scritta “Soldi e poteri subito per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sit Fdi

RomaDailyNews

Anche Casapound, come, ha aderito alle manifestazioni per abolire il coprifuoco. #2201LIBERTÀ, con questo slogan, si ...Giorgia Mreloni ha dato appuntamento a tutti davanti palazzo Chigi per un-...Contrarie Lega e Forza Italia, così come anche. A insistere per discuterne subito è stato il Pd:... Mentre le associazioni Gay Lgbt organizzanoin a favore del ddl Zan, si schierano con la Cei ...Dopo la protesta organizzata ieri durante il Consiglio comunale, oggi il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è sceso in piazza davanti alla Prefettura di Genova con decine e decine di militanti che ...Una serie di contraddizioni sovraniste. A Giorgia Meloni non far sapere che le restrizioni del suo amico Orban sono molto più nere. Fiaccolata Fratelli d’Italia davanti Palazzo Chigi contro il coprifu ...