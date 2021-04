Putin 'banna' Sassoli: 'Persona non grata, no a ingresso in Russia'" (Di venerdì 30 aprile 2021) Sassoli 'Persona non grata' per la Russia. Mosca ha vietato l'ingresso di otto cittadini dei paesi dell'Ue, tra i quali figurano il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il procuratore ... Leggi su europa.today (Di venerdì 30 aprile 2021)non' per la. Mosca ha vietato l'di otto cittadini dei paesi dell'Ue, tra i quali figurano il presidente del Parlamento europeo, David, il procuratore ...

Twitter banna Trump, Navalny: "Censura inaccettabile" Per molti anni Twitter, Facebook e Instagram sono stati usati come base per la "fabbrica di troll" di Putin e gruppi simili di altri paesi autoritari''.

