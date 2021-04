Pomezia | il panificio Tosoni Via del Mare si sposta | aprirà accanto a Pratiko da domani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lo storico(oggi-Venturini) presente dal lontano 1910 si. Il locale della Via delverrà trasferito infatti dall’attuale sede ad una nuova, situataal maxi storesempre sulla Via delma al civico 97. L’apertura – non verrà fatta l’inaugurazione a motivo della situazione Covid – è prevista persabato 1 maggio 2021. Ilvi aspetta pertanto a partire da(dalle 6.00 alle 13.00) con tutti i suoi prodotti che lo hanno reso famoso, dalla pizza, a quelle tonde cotte a legna, i fritti da asporto, ecc. su Il Corriere della Città.