Pd | Letta | ‘con M5s c’è un percorso | con Conte molto bene’

Roma, 30 apr (Adnkronos) – "La collaborazione con il M5s continua dentro il governo Draghi come nel governo Conte. E una collaborazione che deve cominciare a interrogarsi sul pensiero, fino a ora è stata solo sull'azione. E' un percorso, le cose con Conte vanno molto bene". Lo ha detto Enrico Letta al sito della Stampa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

