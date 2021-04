MotoGP e Formula Uno, inizia oggi il weekend dei motori: il programma (Di venerdì 30 aprile 2021) Si avvicina un altro weekend all’insegna dei motori con gare di Moto3, MotoGP e Formula Uno. Il mondiale automobilistico corre il suo terzo Gran Premio in Portogallo, mentre la classe regina delle due ruote disputerà il suo quarto GP in Spagna. Il circuito di Jerez vedrà disputarsi la gara di MotoGP, mentre le monoposto correranno a Portimao, con le gare rispettivamente alle 14 e alle 16 di domenica 2 maggio. Le prove libere cominciano oggi e sono disponibili sui canali Sky dedicati 207 e 208. A seguito della gara MotoGP, torna anche la gara di Moto-E con prima tappa sul circuito di Jerez, con la E-pole in programma da sabato alle 16. MotoGP e Formula Uno, si parte in Spagna: il programma A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Si avvicina un altroall’insegna deicon gare di Moto3,Uno. Il mondiale automobilistico corre il suo terzo Gran Premio in Portogallo, mentre la classe regina delle due ruote disputerà il suo quarto GP in Spagna. Il circuito di Jerez vedrà disputarsi la gara di, mentre le monoposto correranno a Portimao, con le gare rispettivamente alle 14 e alle 16 di domenica 2 maggio. Le prove libere comincianoe sono disponibili sui canali Sky dedicati 207 e 208. A seguito della gara, torna anche la gara di Moto-E con prima tappa sul circuito di Jerez, con la E-pole inda sabato alle 16.Uno, si parte in Spagna: ilA ...

Advertising

sportli26181512 : Formula 1 e MotoGP, Moto E: weekend di motori su Sky Sport, il programma: Un altro super weekend di motori su Sky S… - fainformazione : MotoGP e Formula 1 in pista nel primo weekend di maggio Doppio appuntamento per gli appassionati di motori nel fin… - fainfosport : MotoGP e Formula 1 in pista nel primo weekend di maggio Doppio appuntamento per gli appassionati di motori nel fin… - Motorsport_IT : Torna l'appuntamento con la rubrica del mercoledì mattina di - AleColumn99 : Per Formula 1, MotoGP e feeder sono arrivato fino al 23 maggio FE e Indy non mi hanno ancora uscito gli orari invece -