Mattarella riceve Laura Pausini al Quirinale: "La notte degli Oscar è stata un'emozione" – Video (Di venerdì 30 aprile 2021) Sergio Mattarella ha ricevuto Laura Pausini al Quirinale dopo la partecipazione alla notte degli Oscar: "Le volevo fare i complimenti", ha detto il Capo dello Stato, "la serata è stata un'emozione straordinaria per tutti gli italiani". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

