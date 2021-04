L’Unione Europea accusa Apple di concorrenza sleale su App StoreHDblog.it (Di venerdì 30 aprile 2021) In base alle leggi europee, Apple potrebbe essere costretta a pagare una multa fino a 27 miliardi di dollari. Ma ci vorrà del tempo prima di arrivare all’effettiva sentenza: quelle di oggi sono solo…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 aprile 2021) In base alle leggi europee,potrebbe essere costretta a pagare una multa fino a 27 miliardi di dollari. Ma ci vorrà del tempo prima di arrivare all’effettiva sentenza: quelle di oggi sono solo…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

RobTallei : L'Unione Europea ha siglato un terzo contratto con Pfizer/Biontech per la fornitura di 1,8 miliardi di dosi di vaccino. - Muz_Riccardo : RT @vlarcinese: Draghi entra in carica il 13 febbraio. Figliuolo sostituisce Arcuri il primo Marzo. La vedete tutti l'accelerazione nelle v… - fisco24_info : 'L’Europa a portata di mano', in Italia 45 centri per dare informazioni sull'Ue: Aiuteranno a comunicare le opportu… - Sa1nt_Simon : RT @vlarcinese: Draghi entra in carica il 13 febbraio. Figliuolo sostituisce Arcuri il primo Marzo. La vedete tutti l'accelerazione nelle v… - infoitscienza : L'Unione Europea accusa Apple di concorrenza sleale su App Store -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione Europea Myanmar/Birmania: dichiarazione dell'alto rappresentante a nome dell'UE sui risultati della riunione dei leader dell'ASEAN Consilium.europa.eu