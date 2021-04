L’Agcom richiama “Non è l’Arena” di Massimo Giletti sul ‘caso Genovese’: “Oltrepassato il legittimo esercizio del diritto di cronaca” (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Agcom ha adottato una delibera di richiamo nei confronti di La7 per la trasmissione “Non è l’Arena“, condotta da Massimo Giletti, per le puntate dedicate al caso Genovese, il discusso imprenditore accusato di violenza sessuale durante le sue feste private. L’Autorità chiede “il rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico e nei provvedimenti dell’Autorità a tutela di una informazione imparziale e di una corretta modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell’immagine della donna.” Attenzione che viene riservata alla quantità di spazio riservato all’argomento: “Sotto il profilo della continenza, la trattazione del medesimo argomento in ben 12 puntate del programma, con spazi di durata compresa tra i 50 e gli 80 minuti, denuncia un’attenzione sproporzionata al fatto di attualità che, pur nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021)ha adottato una delibera di richiamo nei confronti di La7 per la trasmissione “Non è“, condotta da, per le puntate dedicate al caso Genovese, il discusso imprenditore accusato di violenza sessuale durante le sue feste private. L’Autorità chiede “il rigoroso rispetto dei principi sanciti nel Testo unico e nei provvedimenti dell’Autorità a tutela di una informazione imparziale e di una corretta modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari e dell’immagine della donna.” Attenzione che viene riservata alla quantità di spazio riservato all’argomento: “Sotto il profilo della continenza, la trattazione del medesimo argomento in ben 12 puntate del programma, con spazi di durata compresa tra i 50 e gli 80 minuti, denuncia un’attenzione sproporzionata al fatto di attualità che, pur nel ...

