di Barbara Calderola Per colpa del Covid ha saltato il tirocinio all'asilo nido e in una comunità per disabili, ma ha deciso di scrivere la tesina per il diploma sulla pandemia. Così la crisi ...

La pandemia diventa una tesina ... ma ha deciso di scrivere la tesina per il diploma sulla pandemia. Così la crisi sanitaria diventa materia d'esame. Giorgio Panizzi, studente del quinto anno del Floriani, indirizzo socio - sanitario,...

La pandemia diventa una tesina

