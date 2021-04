La cifra che convincerebbe l’Inter a cedere Lukaku (Di venerdì 30 aprile 2021) Fino a prova contraria, Romelu Lukaku non è in vendita. La situazione cambierebbe in caso di offerta choc: c’è la cifra Non c’è alcuna intenzione, da parte dell’Inter, di cederlo. Ma il mercato lo fanno i soldi, le offerte, le proposte. Si parte sempre da un’idea che poi si sviluppa attraverso le opportunità. Romelu Lukaku, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 aprile 2021) Fino a prova contraria, Romelunon è in vendita. La situazione cambierebbe in caso di offerta choc: c’è laNon c’è alcuna intenzione, da parte del, di cederlo. Ma il mercato lo fanno i soldi, le offerte, le proposte. Si parte sempre da un’idea che poi si sviluppa attraverso le opportunità. Romelu, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

meb : Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impos… - graziellacesari : RT @meb: Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impossibile, oggi è… - PaoloFicarra : RT @meb: Una buona notizia: l’#Italia è arrivata a quota 500 mila vaccini! Una cifra che solo qualche mese fa sembrava impossibile, oggi è… - rosarioT1970 : RT @HSkelsen: Ma #Montanari & Co si sono accorti che in 13 mesi abbiamo speso una cifra pari ai fondi del Next Generation EU in ristori? Ch… - simo_cg : In questo caso sono pienamente d’accordo con Bruxelles , l’Italia nella spesa dei fondi ha sempre peccato e nessuno… -