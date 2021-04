Israele, ressa a evento religioso: 44 morti calpestati sul monte Meron (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma 30 aprile 2021 - Tragedia in Israele: è di almeno 44 morti e 150 feriti il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a un affollato evento religioso israeliano sul monte ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma 30 aprile 2021 - Tragedia in: è di almeno 44e 150 feriti il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a un affollatoisraeliano sul...

Agenzia_Dire : Tragedia in #Israele durante le celebrazioni ebraiche di Lag BàOmer, sul monte #Meron, alle quali stavano partecipa… - gioggsan : Nella notte a Meron, in Israele, in occasione d'un pellegrinaggio con decine di migliaia di partecipanti (il più gr… -